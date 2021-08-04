Уфа, , 08:36 — REGNUM Требования к кандидатам на должность главы Башкирии намерены расширить в республике. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Конституция РФ Duma.gov.ru

Сообщается, что депутаты республиканского госсобрания хотят закрепить в конституции региона новые требования к кандидатам на должность главы Башкирии. Также они намерены внести соответствующие изменения в закон «О главе Республики Башкортостан».

Отмечается, что сейчас главой Башкирии может быть избран гражданин России, который достиг возраста 30 лет и обладает пассивным избирательным правом и соответствующий требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность высшего должностного лица субъекта РФ федеральным законом.

«Предполагается расширить эти требования, включив в них положения о том, что главой Башкортостана может быть гражданин России, постоянно проживающий на территории Российской Федерации и не имеющий иностранного гражданства, вида на жительство или другого документа, дающего право на постоянное проживание за пределами нашей страны», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Константина Толкачева.

Помимо этого, главе региона запрещается иметь и открывать счета, а также хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках, которые расположены за пределами России.

«Требования о запрете на двойное гражданство и наличие счетов в зарубежных банках уже стали нормой для лиц, работающих в системе государственной власти. Поскольку в настоящее время идет работа по изменению конституции республики, мы считаем уместным закрепить соответствующие положения и в тексте Основного закона республики», — пояснил Толкачев.