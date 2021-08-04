Вашингтон, 4 августа, 2021, 08:30 — ИА Регнум. После того как газопровод «Северный поток — 2» (СП-2) будет открыт, Россия сможет наказать Украину ограничением транзита газа через территорию последней. Об этом 4 августа написал в своей статье для американского журнала National Interest обозреватель Джон Рюль.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

Как отмечает автор статьи, из-за этого проекта страны Европы остаются сильно зависимыми от газа из России, являющейся для них его ведущим поставщиком.

При этом, по мнению эксперта, СП-2 является угрозой для экономической, энергетической и национальной безопасности Центральной и Восточной Европы, в частности, для Украины и Польши.

«Поскольку Россия скоро сможет наказать Украину, ограничивая транзит газа через нее и тем самым не задевая интересы своих важных западноевропейских клиентов, желание ЕС выступать в качестве посредника поубавится», — написал в своей статье Рюль.

Также автор материала добавил, что ввиду грядущего, по его мнению, значительного сокращения транзита из РФ через территорию Украины, Киев может понести не только экономические потери, но и лишиться доступа к жизненно важному источнику энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что противники газопровода СП-2 продолжат мешать его строительству и функционированию.