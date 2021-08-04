Оренбург, 4 августа, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В Оренбургской области продлили режим повышенной готовности из-за неблагополучной эпидситуации, связанной с распространением коронавируса, сообщает телеграм-канал «Пул56».

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В документ о мерах по противодействию распространению коронавируса в регионе внесены изменения. Так, до 17 августа сохраняется запрет на работу кальянных и проведение банкетов, корпоративов, поминальных обедов. Предприятиям общепита по-прежнему запрещено работать в ночные часы.

Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы пожилых сотрудников, беременных женщин, работников с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, сахарным диабетом и онкологическими заболеваниями.

Напомним, с начала пандемии в регионе зафиксировано 57 305 случаев заражения коронавирусом. В Оренбуржье растет заболеваемость COVID-19. Суточный показатель выявляемых носителей коронавируса увеличился до 346.