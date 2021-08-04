Кемерово, 4 августа, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В Кемеровской области с начала сезона активности клещей с жалобами на присасывание клещей в больницы обратились 28 263 человека, из них детей и подростков до 17 лет — 5861 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Павел Редин ИА Красная Весна Клещ

Так, только за последнюю неделю по поводу присасывания клещей к медикам обратились 411 человек, в том числе детей — 75.

«За текущий период 2021 года проведены исследования 15 966 клещей, снятых с пострадавших, на наличие антигена вируса клещевого энцефалита, в 538 клещах обнаружен возбудитель. На наличие клещевого боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза исследовано 9541 клещ, в 2528 клещах обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в 192 клещах — возбудитель анаплазмоза, в 368 клещах — возбудитель эрлихиоза», — уточнили в ведомстве.

С подозрением на клещевые инфекции в медицинские организации госпитализировано 257 человек. Зарегистрирован один больной с моноцитарным эрлихиозом человека, 15 больных клещевым вирусным энцефалитом, 27 больных клещевым боррелиозом.