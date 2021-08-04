Биробиджан, 4 августа, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Многие путают поствакцинальные осложнения с поствакцинальной реакцией, но это два абсолютно разных процесса. Об этом 4 августа заявил начальник инфекционного отделения госпиталя, подполковник медицинской службы Александр Тюкавкин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, в Биробиджанском гарнизоне прививку от COVID-19 получили более 5000 человек, и ни одного поствакцинального осложнения не было.

«Я как начальник отделения в первую прививочную кампанию готовился к поствакцинальным осложнениям, но ни один пациент ко мне в отделение с таким диагнозом не поступил», — заверил врач-инфекционист.

Он подчеркнул, что поствакцинальная реакция — это повышение температуры тела, болезненность в области инъекции, общая слабость, недомогание.

«Собственно, та симптоматика, которая может проходить при постановке любой вакцины. Люди это называют осложнениями. Я могу официально заявить, что поствакцинальные осложнения — это совсем другая история», — также подчеркнул Тюкавин.

Как сообщало ИА REGNUM, он также заявлял, что люди выступают против прививок потому, что читали о пандемиях только в книжках. Инфекционист уверен, что доказывать опасность вакцины самонадеянно.