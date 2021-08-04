Инфекционист заявил, что поствакцинальная реакция — это не осложнения
Биробиджан, 4 августа, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Многие путают поствакцинальные осложнения с поствакцинальной реакцией, но это два абсолютно разных процесса. Об этом 4 августа заявил начальник инфекционного отделения госпиталя, подполковник медицинской службы Александр Тюкавкин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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По его словам, в Биробиджанском гарнизоне прививку от COVID-19 получили более 5000 человек, и ни одного поствакцинального осложнения не было.
Он подчеркнул, что поствакцинальная реакция — это повышение температуры тела, болезненность в области инъекции, общая слабость, недомогание.
Как сообщало ИА REGNUM, он также заявлял, что люди выступают против прививок потому, что читали о пандемиях только в книжках. Инфекционист уверен, что доказывать опасность вакцины самонадеянно.