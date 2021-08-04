Ульяновск, 4 августа, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Ульяновскими следователями возбуждено уголовное дело по сообщению об оставлении в опасности двоих малолетних детей. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Ulyanovsk.sledcom.ru Ульяновскими следователями возбуждено уголовное дело по сообщению об оставлении в опасности двух детей

В ведомстве отмечают, что расследование началось после поступления информации в экстренные службы об истязании и оставлении без присмотра детей 2016 и 2019 годов рождения. Это подтвердилось в ходе проверки.

Кроме того, сотрудники экстренных служб установили, что квартира находилась в антисанитарных условиях, у детей не было одежды и обуви, в комнате отсутствовали мебель, холодильник, плита.

Следствием установлено, мать воспитывает двоих детей одна. В ведомстве отмечают, что старший ребёнок передан в социально-реабилитационный центр, младший — в больницу.

По данному факту заведено дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»), п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»). Кроме того, принято к производству уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

В настоящее время дела соединены в одно производство, расследование продолжается. Также проводится доследственная проверка в отношении должностных лиц органов системы профилактики.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года в Ульяновской области следственное управление СКР заявило о проверке информации об оставлении в опасности пятерых детей, которых после комиссионного рейда изъяли из семьи.

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