Владивосток, 4 августа, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения почты, которого подозревают в получении взятки, сообщили 4 августа корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ по Приморью.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

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По версии следствия, с февраля 2019 по июнь 2021 года начальник получил взятку от коммерческой организации в виде денежного перевода на общую сумму 100 тыс. рублей за оказание содействия в отправлении почтовой корреспонденции предприятия без оформления соответствующего договора.

Проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, доцент Воронежского государственного медицинского университета признан судом виновным в получении взяток — следствию удалось доказать 30 эпизодов преступлений.