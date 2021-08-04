Самара, 4 августа, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Жара до +40 С° ожидается в Самарской области. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Жара

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Сообщается, что в области объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

«Днем 4 августа 2021 года местами по востоку Самарской области сохранится сильная жара +40 С°», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в этот день в регионе также ожидается гроза со шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют жителям соблюдать правила безопасности. При усилении ветра нужно ограничить выход из зданий и взять под особый контроль детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 20 июля в Самарской области побит температурный рекорд 1951 года.