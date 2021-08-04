Токио, 4 августа, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Женская сборная России по гандболу победила команду Черногории и вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио.

Poltava365.com Гандбол

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Встреча завершилась со счетом 32:26 (17:15). Наибольший результат среди российских гандболисток показала Анна Вяхирева (восемь мячей), Полина Кузнецова (пять мячей), Владлена Бобровникова и Дарья Дмитриева (по четыре мяча).

В полуфинале сборная России встретится с победителем матча Норвегия — Венгрия.

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев после победы сборной России над Черногорией отметил, что ни к кому претензий нет.

«Ни к кому сегодня претензий нет. Тренерский штаб и игроки отработали этот матч блестяще», — цитирует его пресс-служба Олимпийского комитета России.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная России неудачно начала выступление на Олимпиаде, сыграв вничью с Бразилией (24:24) и проиграв Швеции (24:36).

Но затем российские гандболистки одержали три победы подряд — в матчах с Венгрией (38:31), Францией (28:27) и Испанией (34:31).