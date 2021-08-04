Кызыл, , 09:24 — REGNUM Учения военнослужащих горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Туве, прошли в горном ущелье Западного Саяна. Об этом сообщает пресс-служба военного округа.

Тува Krasalp.ru

Условный противник перемещался в труднодоступном районе предгорья. Военные зафиксировали движение в этом районе, получили разведданные и задействовали против противника артиллерийские установки 2С23 «Нона-СВК» и бронеавтомобили «Тигр».

В результате условного противника нейтрализовали. По легенде учений, военные справились с превосходящими их силами.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Узбекистан проводят учения на горном полигоне «Термез» вблизи границы с Афганистаном.

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