Лондон, 4 августа, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Танкер Asphalt Princess, который ранее был захвачен в Оманском заливе, направился в сторону Ирана. Об этом 4 августа сообщает британский журнал Lloyd's List.

Цитата из х∕ф «Одиссея капитана Блада». Реж. Андрей Праченко. 1991. Франция, СССР Пираты

Также информацию о том, что захваченное судно, которое ходит под флагом Панамы, направляется в сторону Ирана, подтверждают данные сервиса по отслеживанию судов Marine Traffic.

При этом редактор издания Lloyd's List Ричард Мид указал, что судно подает сигналы с помощью автоматической идентификационной системы.

«Судно направляется в Иран под контролем вооруженных людей. Тем временем сайт владельцев судна, базирующихся в ОАЭ Prime Tankers, вышел из строя после нападения. Звонки оставались без ответа с раннего вечера», — написал он на своей странице в соцсети Twitter.

Как передавало ИА REGNUM, ранее телеканал Sky News сообщил о захвате 3 августа вооружёнными бандитами танкера Asphalt Princess неподалёку от побережья ОАЭ.