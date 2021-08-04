Москва, 4 августа, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Ряд признаков некачественного топлива для автомобилей назвал технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов. Об этом он сообщил в интервью агентству «Прайм».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

По словам Рязанова, на то, что в автомобиль залит некачественный бензин, указывают громкие металлические стуки из топливного бака после заправки, перебои в работе двигателя, а также вышедшие из строя свечи зажигания.

«Запах сероводорода при движении задним ходом говорит о плохом качестве залитого бензина, но доказать вину АЗС можно будет только при проведении лабораторной экспертизы и наличии чека», — отметил эксперт.

Он также добавил, что некачественное топливо можно «вычислить», если вырос его расход, а запуск мотора «дается с трудом».

Ранее автомобильный эксперт сообщил, что длительное использование кондиционера в припаркованном автомобиле может привести к повреждению определённых узлов двигателя.

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