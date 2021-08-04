Южно-Сахалинск, 4 августа, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Администрация Холмского городского округа готова потратить 15 млн рублей на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Приют для животных без владельцев». Информация о проведении электронного аукциона размещена на официальном портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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2 августа по данной закупке завершился приём заявок от потенциальных подрядчиков.

Победителю аукциона предстоит разработать проектную документацию в срок до 1 декабря 2021 года.

Приют планируют построить в селе Костромском в Холмском районе. Предусмотрено поэтапное его возведение — на первом этапе он сможет принимать 300 собак и 50 кошек, на втором — 600 собак и 150 кошек.

В приюте необходимо предусмотреть общественно-административный блок со вспомогательными помещениями, вольерные блоки, технический блок, блок отлова и стерилизации животных, открытые площадки для выгула животных, а также крематор для животных.

Как сообщало ИА REGNUM, основанные волонтёрами приюты для животных помогают решить общегосударственную проблему бездомных животных, и государство должно им помогать. Об этом рассказала ярославский зооволонтёр и защитница животных Анастасия Левченко.