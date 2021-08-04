Тюмень, 4 августа, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Власти Тюмени в микрорайоне Тура к лету 2023 года намерены сдать школу, рассчитанную на 1,5 тысяч учеников, стоимостью 1,6 млрд рублей. Информация о соответствующем тендере размещена на сайте госзакупок.

Tyumen-city.ru Тюмень

Источником финансирования возведения школы является областной бюджет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 11 августа.

Напомним, в 2023 году должны появиться ещё две большие школы, рассчитанные на 1,2 тысяч учеников каждая, в микрорайоне Ново-Патрушево и в районе Плеханово.