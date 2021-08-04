Новосибирск, 4 августа, 2021, 08:13 — ИА Регнум. В Калининский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в «заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве» — ч. 2 ст. 207 УК РФ. Об этом сообщается на сайте суда.

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Мужчина обвиняется в том, что находясь возле школы №211 Леонида Ивановича Сидоренко, расположенной на ул. Тюленина, решил «из хулиганских побуждений» сообщить о якобы готовящемся взрыве.

«В связи с сообщением о готовящемся акте терроризма, произведена эвакуация и полностью нарушена нормальная деятельность школы», — уточнили в суде.

О дате судебного заседания будет сообщено дополнительно.