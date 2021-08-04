Оренбург, 4 августа, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В Оренбургской области на выборах, которые пройдут в сентябре 2021 года, задействуют 413 КОИБов. Впервые комплексы обработки избирательных бюллетеней будут работать во всех городах региона, сообщает пресс-служба областного правительства

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«КОИБы обеспечивают максимальную точность при подсчете голосов, исключая любые субъективные факторы. В ситуации с трехдневным голосованием — это еще и сохранность бюллетеней и данных о количестве проголосовавших, поскольку программа сразу фиксирует информацию и заносит ее в память устройства», — отметила председатель облизбиркома Евгения Ивлева.

Комплексами обработки избирательных бюллетеней будут оснащены все крупнейшие избирательные участки региона. Оборудование протестировано и запрограммирован на режим многодневного голосования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области 17−19 сентября 2021 года пройдут выборы в Госдуму РФ, Заксобрание региона, органы местного самоуправления. В эти дни на территории региона будет функционировать 1683 постоянных избирательных участка и 16 временных.