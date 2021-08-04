Биробиджан, 4 августа, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Люди, уверенные, что вакцинация опасна и «нас чипируют», появились потому, что рождённое в двадцатом веке поколение о пандемиях читало только в книжках. Об этом заявил врач-инфекционист, начальник инфекционного отделения военного госпиталя Биробиджана, подполковник медицинской службы Александр Тюкавкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 августа в оперативном штабе Еврейской автономии по коронавирусу.

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«По-другому пандемию не остановить. Время это показывает. Доказывать то, что вакцина вредна, самонадеянно. Есть ряд заболеваний, которые мы остановили только благодаря вакцине», — отметил Тюкавин, приведя в пример вирус натуральной оспы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии продолжает расти количество заболевших коронавирусом и погибших от этой инфекции. За сутки заразились ещё девять человек, в статистике по умершим стало больше на одного.