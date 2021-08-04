Челябинск, 4 августа, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В Челябинской области обновят общественный транспорт ряда муниципалитетов. Об этом объявил губернатор Алексей Текслер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые московские автобусы

До конца года новые единицы получат Магнитогорск, Уйское, Златоуст, Троицк и Миасс. Всего будет приобретено 224 транспортных единицы.

В ближайшие годы власти планируют обновить больше 500 единиц общественного транспорта.