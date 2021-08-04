Москва, 4 августа, 2021, 08:25 — ИА Регнум. На данный момент ситуация с коронавирусом в России продолжает оставаться достаточно напряженной. Об этом 3 августа заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Анна Попова

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"Она (ситуация), безусловно, остается пока достаточно напряженной», — сказала она в интервью радио «Комсомольская правда».

При этом глава Роспотребнадзора отметила, что также наблюдается снижение еженедельных темпов прироста заболевших, что, по ее мнению, свидетельствует «о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса».

Также Попова уточнила, что в числе выявляемых на протяжении последних трех недель носителей коронавируса 68,8% составляли заразившиеся штаммом «Дельта», что, по данным главы Роспотребнадзора, является самым большим показателем за весь период наблюдений.

Кроме того, она указала, что в настоящее время основной задачей в борьбе с пандемией, как она считает, является максимальный охват населения страны вакцинацией от COVID-19, и добавила, что для этого можно выбрать любую из зарегистрированных вакцин.

Помимо этого, глава Роспотребнадзора рассказала, что, по ее данным, из общего числа сделавших прививку хотя бы одной дозой препарата коронавирусной инфекцией заболевает не более 2,5%, а среди полностью прошедших вакцинацию — 0,7−0,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Сахалине от COVID-19 скончался инженер, сахалинский геолог, специалист по лавинамНиколай Казаков.