Приштина, Сербия, 4 августа, 2021, 21:08 — ИА Регнум. Полиция Косово 4 августа задержала на дороге в Печ мужчину, который жег сушняк. Деревня Слатина в результате действий поджигателя превратилась в очаг пожара.

Скриншот страницы bwbx.io Пожар

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, пожарным удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.

В полиции Косово призвали граждан не жечь сухие листья и кусты и сообщать о подобных случаях правоохранителям. Пожары в Косово продолжаются уже более недели.