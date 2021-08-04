Приштина, Сербия, 4 августа, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Группа латышских военнослужащих в составе миссии НАТО в Косово КФОР 3 августа присоединилась к пожарным, тушившим огонь на сельскохозяйственных угодьях.

Латыш

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, военные не планировали тушить пожары, они приняли это решение, совершая обычное патрулирование местности в рамках второй кампании WOLF COY в районе Приштины.

Для борьбы с огнем использовались простые лопаты — хватило получаса. Глава группы заявил, что он уверен, что любой латышский военный поступил бы также.