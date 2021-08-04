Уфа, 4 августа, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Тела мужчины и женщины обнаружили в ходе тушения пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

30.mchs.gov.ru Пожар

Сообщается, что ночью 3 августа спасатели Баймакского района получили информацию о том, что в селе 2-Иткулово горит жилой дом.

«В ходе тушения пожара обнаружено тело мужчины 1983 года рождения и женщины 1980 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе загорелись три жилых дома.