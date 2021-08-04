Приштина, Сербия, 4 августа, 2021, 21:27 — ИА Регнум. Лидер оппозиционной партии «Альянс за будущее Косово» Рамуш Харадинай выразил обеспокоенность распространением огня по краю.

Klankosova.tv Бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай

На своей странице в социальной сети Facebook политик призвал правительство «всерьез заняться вопросом» и призвал граждан к осторожности.

Харадинай подчеркнул, что пожары бушуют по всему Косово, и, напомнив о возможном ущербе пожаров для жизни и собственности граждан, предостерег против разведения огня на природе.