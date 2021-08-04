Ульяновск, 4 августа, 2021, 08:00 — ИА Регнум. В Ульяновской области в августе ежесуточно выявляется по 263 — 265 случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства, 3 августа в регионе официально выявлено 265 носителей коронавируса. Напомним, что сутками ранее было подтверждено 264 случая заражения, до этого двое суток подряд выявляли по 265 случаев.

В управлении уточняют, что всего с начала пандемии в Ульяновской области провели 1 058 075 лабораторных исследований на SARS-CoV-2, обследован 1 014 491 человек.

В настоящее время под наблюдением находятся 15 457 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее региональные власти заявляли, что в области увеличили объём тестирования на COVID-19, что повлекло и рост выявляемости. В частности, регистрируется рост заражений в возрастной группе 18 — 29 лет и 30 — 49 лет.