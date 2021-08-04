Оренбург, 4 августа, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В Оренбурге снова нарастили группировку для борьбы с пожаром в районе Притобольной рощи. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

По данным на вечер 3 августа к тушению были привлечены 274 человека и 98 единиц техники. Из них от МЧС 152 человека, а также 31 единица техники.

Как сообщал ИА REGNUM, пожар тушат с 1 августа. К борьбе с огнём привлечена и авиация.