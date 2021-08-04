Токио, 4 августа, 2021, 07:59 — ИА Регнум. Массовое инфицирование членов сборной Греции по синхронному плаванию коронавирусом SARS-CoV-2, произошедшее на Олимпийских играх в Токио, является очагом заражения. Об этом со ссылкой на представителя оргкомитета «Токио-2020» Масанори Такаю 4 августа сообщает агентство Киодо.

o.did Синхронное плавание

Масанори Такая «Мы вынуждены признать это очагом заражения».

В связи с выявлением коронавируса у пяти членов греческой сборной (спортсменов и вспомогательного персонала), она была отстранена от соревнований. Всех, у кого тесты на COVID-19 дали положительный результат, переселили из Олимпийской деревни в карантинную гостиницу.

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По данным оргкомитета, за последние сутки коронавирус был выявлен у 29 человек, задействованных в проведении Олимпиады. Данный показатель является новым антирекордом с начала проведения состязаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборную Греции по синхронному плаванию сняли с олимпийских соревнований в Токио из-за случаев заражения коронавирусом в команде.

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