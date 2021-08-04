Москва, 4 августа, 2021, 07:54 — ИА Регнум. Объём российского экспорта вакцин для людей в январе-мае 2021 года составил $303,6 млн (более 22 млрд рублей), говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцины

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Речь идёт о фармацевтической продукции по классификационному коду ТН ВЭД 3 002 200 009 («прочие вакцины для людей»). Объём физических поставок за рубеж в указанный период составил 159 тонн.

Всего за три предыдущих года (2018−2020 гг.) Россия экспортировала 468,3 тонны препаратов по названному коду. Их общая стоимость составила $182,1 млн. Таким образом, всего за полгода экспорт вакцин почти в два раза превысил показатель трёх предыдущих лет.

Добавим, что основная доля в экспорте принадлежит вакцине от коронавируса «Спутник V», разработанной Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Сегодня препарат зарегистрирован в 69 странах.

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