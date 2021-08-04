Барнаул, 4 августа, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Начальник следственного управления СКР по Алтайскому краю генерал-майор юстиции Андрей Хвостов покинул свой пост. Об этом стало известно 4 августа.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Страница с биографией Андрея Хвостова уже удалена с сайта СУ СКР по краю. Как передают «Вести Алтай», главный следователь Алтайского края ушёл на пенсию.

Напомним, Хвостов был назначен руководителем СУ СКР по Алтайскому краю указом президента РФ от 28 августа 2018 года. До этого он являлся начальником 5-го управления СКР по Сибирскому федеральному округу.

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