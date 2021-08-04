Бишкек, 4 августа, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Россия планирует направить для работы в школах Киргизии ещё 24 учителей, после чего количество российских педагогов в республике вырастет до 54 человек. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании глав образовательных ведомств СНГ, передает «24.kg».

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По словам высокопоставленного чиновника, сейчас в школах Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Сербии, Монголии и Вьетнама работают свыше 150 российских учителей, которые преподают местным ученикам математику, русский язык, литературу и других предметы.

«Мы, как министры просвещения и образования, отвечаем за молодое поколение, за сохранение преемственности культурных традиций и дружбы наших народов. В этом контексте важной является деятельность по созданию единого образовательного пространства, сохранению гуманитарных связей между народами», — подчеркнул он.

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