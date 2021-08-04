Кемерово, 4 августа, 2021, 07:40 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 4 августа, за прошедшие сутки выявлено 200 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 199 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Кемерово — 38, Новокузнецк — 37, Междуреченск — 18, Прокопьевск — 16, Юрга — 13, Белово — 11, Осинники — девять, Ленинск-Кузнецкий — восемь, Мыски — семь, Калтан — шесть, Промышленновский МО — шесть, Киселевск — пять, Анжеро-Судженск — четыре, Новокузнецкий МР — четыре, Юргинский МО — четыре, Беловский МР — три, Гурьевский МО — два, Кемеровский МО — два, Крапивинский МО — два, Ленинск-Кузнецкий МО — два, Прокопьевский МО — два, Таштагольский МР — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 197 пациентов выздоровели, шестеро скончались.

Всего в Кузбассе выявили 46 874 случая заражения коронавирусом, 43 955 человек выздоровели, 999 пациентов скончались.