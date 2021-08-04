Бреды, Челябинская область, 4 августа, 2021, 07:37 — ИА Регнум. В Брединском муниципальном районе Челябинской области 144 детей эвакуировали из оздоровительного лагеря «Спутник». Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Лесной пожар

Причиной этого шага стал природный пожар. Горела лесная подстилка на площади 20 га. Пожарные приступили к тушению огня. Угрозы ближайшему посёлку под названием Морозовка и самому лагерю нет.

После тушения пожара дети вернутся в учреждение, заверили в МЧС.