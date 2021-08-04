Бишкек, 4 августа, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Цены на растительное масло и сахарный песок в Киргизии в конце августа могут перестать расти и даже снизиться. Об этом заявил начальник отдела по госагентства антимонопольного регулирования Сагындык Маматоморов.

ИА REGNUM Подсолнечное масло

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По словам чиновника, это связано с тем, что ближе к концу лета в республику планируют завезти 40 тысяч тонн сахара по нулевой ставке налога на добавленную стоимость.

«Также в этом году в России хороший урожай подсолнечника — они собрали более 19,3 млн тонн семечек. Поэтому в последние месяцы в России оптовые цены на подсолнечное масло падают. В ближайшее время они должны снизиться и у нас в стране», — подчеркнул он.

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