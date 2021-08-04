Норильск, Красноярский край, 4 августа, 2021, 07:32 — ИА Регнум. В городе Норильске и в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края зафиксирована задымлённость. Как сообщили ИА REGNUM 4 августа в краевом управлении Роспотребнадзора, причиной стали действующие лесные пожары в Якутии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Огонь и дым в лесу

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Специалисты ведомства проводят мониторинг содержания вредных загрязняющих веществ в воздухе на территории жилой застройки.

Исследования показали, что содержание азота диоксида, серы диоксида, оксида углерода, взвешенных частиц (РМ2,5, РМ10) не превышает гигиенических нормативов.

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Как сообщало ИА REGNUM, о плотном дыме, окутавшем Эвенкию, стало известно ещё 3 августа. Местные власти подчёркивали, что из-за дыма «дневное время суток больше напоминает сумерки», «чувствуется кислородная недостаточность».