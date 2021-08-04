Якутск, 4 августа, 2021, 07:37 — ИА Регнум. Засуха и неблагоприятные погодные явления, а также человеческий фактор привели к тому, что общая площадь лесных пожаров в России превысила уже четыре миллиона гектаров и продолжает расширяться. Сайт НИЦ «Планета» обнародовал космические снимки регионов РФ, где наблюдалась наиболее сложная пожарная обстановка.

Planet.iitp.ru Якутия в огне лесных пожаров — снимок из космоса

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

Сопоставление суммарного количества пожаров на территории России за период с 1 января по 2 августа в 2021 г. с аналогичным периодом 2020 г. показало, что в текущем году количество очагов природных возгораний меньше на 28,9%.

Однако в Приволжском и Уральском федеральных округах в этот период наблюдается большее число очагов природных возгораний: в 1,4 и 1,7 раза, соответственно. Об этом свидетельствует спутниковый мониторинг пожарной обстановки, осуществленный с использованием информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров (ИСДМ-Рослесхоз).

Суммарная площадь, пройденная огнем, по всей территории России больше на 3,4% в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года. В Северо-Западном (1,4 раза), Приволжском (в 2 раза), Уральском (в 6,3 раза) и Сибирском (в 1,2 раза) федеральных округах за наблюдаемый период отмечаются большие площади, пройденные огнем, по сравнению с тем же периодом в 2020 г.

Planet.iitp.ru Лесные пожары из космоса: Чукотка

В Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах, напротив, наблюдаются меньшие площади, пройденные огнем.

За период с 27 июля по 2 августа на территории России зарегистрировано 1106 очагов природных возгораний, что на 15,5% меньше, чем было зафиксировано в период с 20 по 26 июля. Из обнаруженных очагов природных возгораний наибольшее число наблюдалось в Дальневосточном регионе — 502. В Сибирском регионе зафиксировано 360 природных пожаров, в Европейском регионе — 244.

По сравнению с прошедшей неделей отмечается увеличение суммарной площади, пройденной огнем, по территории России на 26,6%. Общая площадь природных пожаров на территории России составляет 4 707 884 га.

Planet.iitp.ru Лесные пожары из космоса: Карелия

Наибольшая площадь, пройденная огнем, наблюдалась в Дальневосточном регионе — 4 381 738 га. В Сибирском регионе площадь, пройденная огнем, составила 297 475 га, в Европейском регионе — 28 671 га. Наиболее сложная пожарная обстановка сохраняется в Якутии, Иркутской области (Катангский район), Чукотском автономном округе (Билибинский район), Карелии (Беломорский, Калевальский районы), где за прошедшую неделю отмечены максимальные площади, пройденные огнем.

Как сообщало ИА REGNUM, к 3 августа наибольшее количество природных пожаров было зафиксировано на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского и Сунтарского районов Якутии. Общая площадь всех очагов там составляет уже 2 231 069 га и продолжает увеличиваться.

Читайте также: Огненный апокалипсис в Якутии: обнародованы космические снимки