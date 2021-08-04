Южно-Сахалинск, 4 августа, 2021, 07:28 — ИА Регнум. Жителям Парамушира в Сахалинской области раздали бесплатно уже почти шесть тонн свежей рыбы — 2,5 тонны белорыбицы и 3,4 тонны лососевых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

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Бесплатно рыбу раздают один раз в неделю. В первую очередь её получают социально незащищенные слои населения.

В остальных районах Сахалина рыбу можно приобрести по социальным ценам. Так, уже реализовано 118 тонн свежей рыбы. Лидерами по объёму продаж рыбы по сниженным ценам являются Южно-Сахалинск и Поронайский район.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке выловлено уже 200 тыс. тонн лосося из 360 прогнозируемых, которые по объёму стали третьими за всю историю. Основной улов пока приходится на восточное побережье края.