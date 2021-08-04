Благовещенск, 4 августа, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Сильные ливневые дожди в Амурской области продолжают держать руководство и жителей региона в напряжении. В Константиновском районе Приамурья начаты превентивные мероприятия, пик паводка там ожидается 6−8 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 августа в пресс-центре правительства региона.

04.mchs.gov.ru Паводок. Алтай

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В селе Новопетровка Константиновского района укрепляют дамбу, наращивают её высоту и ширину. Планируется увеличить высоту укрепления до 60 см на участке протяжённостью 400 метров.

Укрепление защитных сооружений также ведётся селе Владимировка возле города Благовещенск. Там привлечено к работам семь самосвалов, семь экскаваторов, погрузчик и бульдозер. На укрепление дамбы потребуется 30 тыс. мешков с песком.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области из-за очень сильных дождей сохраняется сложная обстановка, реки выходят из берегов. В 14-ти поселениях 11-ти районов региона подтоплено 38 жилых домов и 228 приусадебных участков.