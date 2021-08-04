Хабаровск, 4 августа, 2021, 07:17 — ИА Регнум. В Хабаровский край поступила крупная партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» — всего 13 900 доз. В ближайшие дни ожидается поставка 17 000 доз «Спутник V», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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С начала массовой вакцинации в край поступило уже 322 604 дозы вакцины. Первым компонентом привились 258 772 человека, завершили курс — 190 027 человек.

Больше всего вакцинированных в Аяно-Майском и Охотском районах. Меньше прививаются в Хабаровском, Советско-Гаванском и Амурском районах.

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Как сообщало ИА REGNUM, от пятой части всех инфицированных коронавирусом — «суперраспространителей» — происходит 80% всех заражений, написал 3 августа врач и телеведущий Александр Мясников в Instagram.