Москва, 4 августа, 2021, 07:13 — ИА Регнум. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитража Москвы, которым работа ООО «Медицина 24/7» была приостановлена на 90 суток. Вердикт пока недоступен для ознакомления, а первая инстанция слушала спор в закрытом судебном заседании, передаёт ИА REGNUM.

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В карточке дела по иску территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Москве и Московской области 3 августа 2021 года появилась запись — «оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения».

До этого, в июне 2021 года, арбитраж Москвы привлёк компанию к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)»). Наказание — приостановление деятельности на 90 суток.

Позднее фирма попросила суд о разъяснении судебного акта, запросив данные о том, «какие мероприятия необходимы для обеспечения исполнения административного приостановления деятельности, а также какие отдельные виды деятельности или услуги запрещены к реализации ООО «Медицина 24/7» с учётом отнесения организации к объектам жизнеобеспечения». В компании заявили, что профиль медучреждения — онкология, и большая часть пациентов «имеют тяжелые онкологические заболевания, лечение указанных заболеваний проводится строго курсами, прерывание которых недопустимо и незамедлительно приведет к пагубным последствиям для состояния здоровья пациентов, в том числе к их преждевременному летальному исходу». Суд отказал в разъяснении судебного акта.

Напомним, фирма с идентичным названием ранее фигурировала в сообщении о том, что здесь при загадочных обстоятельствах (так считают родственники) умер известный продюсер Владимир Арцибашев.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в июне 2015 года. Владелец 99% и директор — Олег Серебрянский. В апреле 2020 года 1% в фирме получило ООО «Е-Капитал», где Серебрянскому принадлежит 45%.