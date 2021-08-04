Абакан, 4 августа, 2021, 07:04 — ИА Регнум. В Абакане (Хакасия) из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией отменили массовое празднование Дня города. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

R-19.ru Город Абакан

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3 августа глава Абакана Алексей Лемин на заседании штаба отметил, что прошедшая неделя «отметилась самыми высокими показателями заболеваемости с начала года».

За неделю в Хакасии зарегистрирован 1251 случай заражения коронавирусом, в том числе 560 — в Абакане. Также за указанный период зафиксировано 54 летальных исхода среди ковид-пациентов. Всего за июль по Хакасии — 172 смерти. Также растёт показатель заболеваемости среди детей.

Власти подчёркивают, что люди не соблюдают элементарные правила безопасности — игнорируют масочный режим и социальную дистанцию. Это усугубляет ситуацию. Скорая помощь загружена.

«Ситуация с заболеваемостью остаётся очень тяжёлой», — комментирует Лемин. Он призывает абаканцев сделать прививку от коронавируса.

Мэр напомнил, что действует запрет на проведение всех массовых мероприятий: «К сожалению, это распространяется, в том числе, и на запланированный концерт на стадионе «Саяны» на День города. Республиканский штаб проведение концерта не разрешил».

Таким образом, 21 августа общегородских площадок массового празднования юбилея в Абакане не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года жертвами коронавирусной инфекции в Хакасии стали 403 человека.