Якутск, 4 августа, 2021, 07:10 — ИА Регнум. В Нерюнгринском районе резко возросла заболеваемость коронавирусом — за неделю более, чем на треть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего за неделю в Нерюнгринском районе заболели 163 человека. В связи с тем, что штамм вируса, распространившийся в районе, очень заразен, власти распорядились допускать на работу только тех, кто предоставит ПЦР-тест или документ о прививке. Каждый случай заболевания в трудовых коллективах проверяет управление Роспотребнадзора.

При это вакцинация в районе временно приостановлена, власти ждут поступления вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа ещё 144 жителя Якутии заразились коронавирусом (днём ранее — 146), погибли четверо (днём ранее — шесть).