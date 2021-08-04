Якутск, 4 августа, 2021, 07:07 — ИА Регнум. Обстановка с лесными пожарами на территории Якутии остается напряженной: к 3 августа 2021 года наблюдается тенденция роста их числа и площадей, а густой дым распространяется на значительные территории. Сухая и ветреная погода усугубляет ситуацию. Федеральное государственное бюджетное учреждение»Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» обнародовало цветосинтезированные спутниковые изображения КА «GK-2А», на которых хорошо прослеживается распространение дымовых шлейфов и задымление значительных территорий.

Planet.iitp.ru Мониторинг пожарной обстановки в Якутии

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Чрезвычайно высокий класс пожарной опасности леса сохраняется в Усть-Алданском и Жиганском районах, высокий класс — в Нюрбинском районе.

По оперативным данным, сегодня на территории Якутии зарегистрирован 171 очаг природных пожаров на общей площади 2 231 069 га:

на землях лесного фонда — 126 пожаров на площади 924 216 га;

на землях особо охраняемых природных территорий Национального парка «Ленские столбы» — 2 пожара на площади 21 050 га;

на землях иных категорий — 1 пожар на площади 1 550 га;

на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда — 42 пожара на площади 1 284 253 га.

Наибольшее количество природных пожаров фиксируется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского и Сунтарского районов. Здесь зарегистрирован 141 очаг пожаров. Пожары действуют в опасной близости от населенных пунктов Ситтэ, Малыкай, Кылайы, Кырыкый, Далыр, Сюльдюкар, Ыгыахтах, Магарас и Бясь-Кюёль. К селу Кылайы лесной пожар подошёл вплотную.

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По данным спутникового мониторинга, в зоне значительного задымления находятся Оленекский, Мирнинский, Жиганский, Кобяйский, Ленский, Нюрбинский, Сунтарский, Вилюйский, Верхневилюйский, Олекминский и Горный районы. Задымленность наблюдается и в г. Якутск. В селах Кобяй и Багадя 2 августа наблюдался пеплопад.

В ряде населенных пунктов сохраняется превышение ПДК загрязняющих веществ и концентраций взвешенных частиц в атмосферном воздухе, в том числе в г. Якутск зафиксировано превышение норм по четырем показателям.

Задымленность из-за лесных пожаров в Якутии наблюдается и в северных районах Иркутской области и северо-восточных районах Красноярского края.

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По прогнозам специалистов, до 5 августа на большей части республики сохранится жаркая сухая погода без осадков. Снижение классов пожарной опасности по условиям погоды не ожидается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности директора дальневосточного НИИ лесного хозяйства, заместитель директора по научной работе (Хабаровск) Александр Алексеенко напомнил, что Якутия по площади равна Евросоюзу, но на всей этой территории действует всего одно авиационное отделение. Эффект от якутских лесных пожаров учёный сравнил с атомной зимой.

Режим ЧС в лесах введен на всей территории Якутии.

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