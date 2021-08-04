Новосибирск, 4 августа, 2021, 06:51 — ИА Регнум. Новосибирская область по производству питьевой и минеральной воды занимает пятое место среди всех субъектов Российской Федерации (послеМосковской области, Карачаево-Черкесии, Ставропольскогокрая и Липецкой области) и первое- среди регионов Сибирского федерального округа. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Новосибирскстат Скриншот с сайта Новосибирскстата

«В Новосибирской области производится больше минеральной и питьевой воды, чем в Дальневосточном федеральном округе или Северо-Западном федеральном округе», — уточняет региональный орган статистики.

Так, за январь - июнь 2021 года в регионе произведено 459,7 млн полулитров минеральных и питьевых вод — на 10,1% (42,2 млн полулитров) больше, чем за соответствующий период 2020 года.