Якутск, 4 августа, 2021, 07:07 — ИА Регнум. Природное возгорание возле села Кылайы в Усть-Алданском районе Якутии за сутки увеличилось с 300 до 2,5 тыс. га. Угроза возникновения пожара в населённом пункте сохраняется, передаёт ТАСС.

Krewlex Лесной пожар

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По данным администрации Усть-Алданского района, огонь находится на расстоянии 1 километр от Кылайы. Из села продолжают эвакуировать людей: вывезено 138 человек, в том числе 84 ребёнка. Люди находятся в пунктах временного размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, огонь лесных пожаров угрожает девяти населённым пунктам Якутии. Бороться с возгораниями мешает сухая погода.