Владивосток, 4 августа, 2021, 07:06 — ИА Регнум. На набережной Дальневосточного федерального университета во Владивостоке идут работы по наполнению павильона Приморья, который откроется к Восточному экономическому форуму на выставке «Улица Дальнего Востока». Его форма и внешний вид остались прежними, изменились концепция и внутреннее содержание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 августа в пресс-службе правительства края.

Алексей Иванов ИА REGNUM Экспозиция Приморского края на ВЭФ-2017

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Павильон Приморья оформлен в виде морской раковины. Исходя из обновленной концепции наполнение представляет собой единый маршрут из интерактивно-иммерсивных инсталляций, позволяющих посетителю узнать всё самое интересное о регионе.

Основной павильон будет поделен на несколько секций: логистика и транспорт; инновации; строительство, демонстрирующее гостям форума новые масштабные проекты во Владивостоке, а также блок, посвященный выдающемуся исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву, приуроченный к юбилею путешественника.

Кроме того, экспозиция рядом с основным павильоном будет иметь несколько зон, рассказывающих о туристической привлекательности Приморья. Так, геокупол Туристско-информационного центра будет символизировать современные туристические тренды — глэмпинг. Выставка представит собой интерактивное индивидуально подобранное путешествие: гость павильона пройдет простое тестирование с использование сенсорного экрана, по результатам которого ему предложат туристические маршруты.

Рядом расположится ещё одна тематическая зона: пляжная территория «Отдых у моря в Приморском крае». Здесь воссоздадут традиционный для края пляжный кемпинг, водные виды спорта, установят необходимое для этого оборудование.

Культурные особенности региона представят на сцене рядом с основным павильоном, а вечером все гости форума смогут посмотреть фильмы-участники разных лет ставшего уже визитной карточкой региона кинофестиваля «Меридианы Тихого».

Свою лепту в презентацию потенциала Приморья внесет и продукция «Сделано в Приморье». Помимо памятной «сувенирки» и местных уникальных биодобавок и косметических средств на основе трепанга, медвежьего жира, чаги и других продуктов, покажут и коллекции местных дизайнеров.

Выставка «Улица Дальнего Востока» будет открыта на набережной бухты Аякс кампуса ДВФУ 2−7 сентября. На ней будут представлены уникальные особенности 11 регионов ДФО, их экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции. Организатор выставки — Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпредства президента на Дальнем Востоке.

ВЭФ-2021 пройдет 2−4 сентября на острове Русский. Главная тема — «Новые возможности Дальнего Востока в изменившемся мире».

Как сообщало ИА REGNUM, представители экономик АТЭС приглашаются к участию в готовящемся в России Восточном экономическом форуме, заявил 16 июля президент страны Владимир Путин на саммите Азиатско-Тихоокеанского региона.