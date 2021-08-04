Тегеран, 4 августа, 2021, 06:54 — ИА Регнум. По данным министерства по делам беженцев и репатриации Афганистана, за последние две недели из Ирана вернулись 11 882 афганских беженца. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 3 августа.

Эти беженцы были в основном людьми, которые приехали в Иран по работе или отправились в Исламскую Республику, чтобы поехать в другие страны. В том же докладе подтверждается, что 11 923 афганских беженца вернулись в свою страну из Ирана и Пакистана.

Данная ситуация сложилась в то время, когда из-за эскалации рисков для безопасности Иран призвал своих граждан воздерживаться от поездок в Афганистан до дальнейшего уведомления.

Посольство Исламской Республики Иран в Кабуле опубликовало заявление, в котором сообщило, что граждане страны не должны выезжать в Афганистан из-за эскалации обстановки в мерах безопасности.