Тегеран, , 07:10 — REGNUM 3 августа новый президент Ирана Эбрахим Раиси выступил с речью на церемонии своей инаугурации. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Церемония утверждения новоизбранного президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахима Раиси началась 3 августа в присутствии Верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи и ряда высокопоставленных государственных чиновников.

Президент назвал выборы проявлением религиозной демократии и отметил:

«Все люди были вовлечены в выборы 18 июня и попросили новое правительство изменить курс страны путем избрания и голосования, что в любом случае неизбежно».

«Послание народа на выборах явилось посланием перемен, а также борьбы с коррупцией, дискриминацией и несправедливостью, что демонстрировало необходимость решения экономических, социальных и культурных проблем иранского общества», — сообщил Раиси.

Он отметил: «Иранский народ хочет, чтобы новое правительство внесло большие изменения, и у правительства есть серьезные планы в этом отношении».