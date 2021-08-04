Тегеран, , 07:16 — REGNUM 3 августа посол Ирана в Дохе и помощник министра иностранных дел Катара Лолва бинт Рашид аль-Хатер встретились с целью обсуждения двустороннего сотрудничества между Тегераном и Дохой. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Помощник министра иностранных дел и пресс-секретарь министерства иностранных дел Лолва бинт Рашид аль-Хатер встретился с послом Ирана в Катаре Хамидом Резой Дехгани, заявили арабские СМИ.

В ходе встречи был рассмотрен вопрос о дальнейшем сотрудничестве между двумя странами.

Встреча между послом Ирана и помощником министра иностранных дел Катара проходит в рамках договорённостей, достигнутых по итогам недавнего визита заместителя премьер-министра Катара Шейха Мухаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани в Тегеран.

Во время визита в иранскую столицу высокопоставленный дипломат Катара встретился с министром иностранных дел Мохаммедом Джавадом Зарифом и избранным президентом Ирана Эбрахимом Раиси.