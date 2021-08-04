Тегеран, 4 августа, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Борец греко-римского стиля Мохаммадади Сарави из Ирана завоевал бронзовую медаль в весовой категории 97 кг среди мужчин на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 3 августа.

В матче за бронзовую медаль Сарави одержал уверенную победу со счетом 9:2 над финном Арви Мартином Саволайненом.

Медаль Сарави принесла делегации Ирана вторую медаль на Олимпийских играх, при этом Джавад Форуги стал первым иранским спортсменом, завоевавшим медаль во время соревнований.

Между тем, другой иранский спортсмен Мохаммадали Гераи не смог получить медаль в связи с поражением от японца Ябику.

Согласно данным Mehr News, 4 августа иранский борец Мохаммадреза Гераи примет участие в финале греко-римской борьбы в весовой категории до 67 кг.