Тегеран, 4 августа, 2021, 07:05 — ИА Регнум. Сумма внешнего долга Ирана на конец июня (21 июня) достигла 8,74 миллиарда долларов. Данная цифра демонстрирует незначительное снижение на 4,35 процента по сравнению с показателем конца прошлого иранского календарного года (21 марта 2021 года). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 3 августа.

Согласно последним статистическим данным Центрального банка Ирана, объем внешнего долга страны на конец июня составлял 8,744 миллиарда долларов, из которых 6,733 миллиарда долларов составляют среднесрочные и долгосрочные долги, при этом 2,11 миллиарда долларов приходятся на краткосрочные долги.

Объем внешнего долга Ирана на конец прошлого года был эквивалентен 9,42 миллиарда долларов.

Последние данные Центрального банка свидетельствуют, соответственно, о снижении объема внешнего долга Ирана, что напрямую связано с политикой и мерами, принятыми уходящим правительством страны.