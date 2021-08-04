Пекин, 4 августа, 2021, 06:39 — ИА Регнум. Пять человек погибли и еще 13 получили ранения в результате пожара в магазине во Внутренней Монголии на севере Китая, сообщает 3 августа агентство Синьхуа.

Пожар

Пожар произошел около 8:20 утра по местному времени 26 июля в городе Ордос в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщило 2 августа региональное управление по чрезвычайным ситуациям Внутренней Монголии.

Расследование причин пожара продолжается. Подробности происшествия пока не сообщается. Почему о пожаре стало известно так поздно также не поясняется.